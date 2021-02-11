В селе Языково Судогодского района сгорел частный дом. ЧП произошло 11 февраля в 2 часа дня. На место прибыли спасатели, но сообщение о пожаре в тревожное ведомство поступило слишком поздно

В селе Языково Судогодского района сгорел частный дом. ЧП произошло 11 февраля в 2 часа дня. На место прибыли спасатели, но сообщение о пожаре в тревожное ведомство поступило слишком поздно – дом уже был охвачен по всей площади. МЧС публикует страшные кадры пожара. Огнеборцы не допустили распространения огня на соседний дом и ликвидировали пожар на