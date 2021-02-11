Продукт закупили без сертификатов соответствия.

Во Владимирской области Россельхознадзор завершил проверку школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья.В прошлом году учреждение из Юрьев-Польского района закупило 24 килограмма рисовой крупы. Она не соответствовала условиям контракта – не имела документов о безопасности продукции.В надзорном ведомстве сообщают, что из-за опасного продукта здоровье воспитанников учебного заведения было под угрозой.В результате юрлицо оштрафовали на 10 тысяч рублей.