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Самые интересные новости - только у нас .Фронтовой автомобиль-памятник в Коврове бесследно исчез со своего постамента.Депутат Госдумы Игорь Игошин взял на контроль проблемы с льготными лекарствами во Владимирской области.Женщинам из владимирской глубинки стала доступна высокотехнологичная медпомощь.Единороссы добилась отмены закупки роскошного авто для владимирского госпредприятия.Как изменилась мелеховская школа №2 после участия в программе частно-государственного партнёрства?