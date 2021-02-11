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Самые интересные новости - только у нас .
Фронтовой автомобиль-памятник в Коврове бесследно исчез со своего постамента.
Депутат Госдумы Игорь Игошин взял на контроль проблемы с льготными лекарствами во Владимирской области.
Женщинам из владимирской глубинки стала доступна высокотехнологичная медпомощь.
Единороссы добилась отмены закупки роскошного авто для владимирского госпредприятия.
Как изменилась мелеховская школа №2 после участия в программе частно-государственного партнёрства?