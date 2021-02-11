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- Медобследование для сельских мам. Социальный проект общественников из Селивановского района.- Как изменилась мелеховская школа номер два после участия в программе частно-государственного партнёрства?- Владимиро-Суздальский музей-заповедник восстанавливает экспозицию знаменитого Дома-музея Столетовых.- И утраченные тайны колокольного литья. История поиска старинного колокола в Вязниках.Об этом и не только расскажут корреспонденты "Вестей" в 9.00 на канале "Россия". Не пропустите!