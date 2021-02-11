До 18:00 коммунальным службам поставлена задача провести предварительную проверку сил и средств, уточнить схемы взаимодействия для устранения возможных аварий, проверить резервные источники питания.

В связи с во Владимире комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение перевести звено РСЧС в повышенную готовность.«До 18:00 коммунальным службам поставлена задача провести проверку сил и средств, уточнить схемы взаимодействия для устранения возможных аварий, проверить резервные источники питания», - уточнили в пресс-службе мэрии.К концу дня вся система ЖКХ должна быть приведена в повышенную готовность.Добавим, что свою технику к борьбе со снежной бурей также готовит и ЦУГД.В горадминистрации отмечают, что будет организовано оперативное реагирование на все обращения граждан, связанные с обеспечением теплом, электроэнергией и водой, а также на .