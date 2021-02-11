Связано это с празднованием Дня защитника Отечества.

Следующая рабочая неделя будет шестидневной. Связано это с празднованием Дня защитника Отечества. Ожидается шесть трудовых дней - с 15 по 20 февраля. Зато потом последуют долгожданные выходные (21, 22 и 23 февраля) и короткая рабочая неделя. А в предпраздничную субботу, 20 февраля, рабочий день должен быть сокращен на час.