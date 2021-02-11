Об этом 11 февраля во время коронавирусного брифинга сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утемова.

Во Владимирской области на закупку препаратов для лечения коронавируса выделят ещё 54 млн рублей. Об этом 11 февраля во время коронавирусного сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утемова.Она отметила, что ведомство максимально оперативно проведёт закупочные процедуры, чтобы в ближайшее время обеспечить жителей региона бесплатными медикаментами.Ранее мы сообщали, что . Информация также была озвучена в ходе брифинга с региональными СМИ.