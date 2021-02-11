Владимирский областной суд встал на сторону депутатов Заксобрания области в споре с Белым домом в вопросе приватизации госимущества. Об этом сообщается в официальных соцсетях

Владимирский областной суд встал на сторону депутатов Заксобрания области в споре с Белым домом в вопросе приватизации госимущества. Об этом сообщается в официальных соцсетях облпарламента. Теперь губернатору Владимиру Сипягину придётся представить программу приватизации 2021-го года депутатам на утверждение. В Заксобрании отмечают, что сделать это глава региона должен был по новому областному закону ещё 15 декабря.