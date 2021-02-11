76-летний мужчина пришел в поликлинику №1 для подготовки к коронарному шунтированию.

76-летний мужчина пришел в поликлинику №1 для подготовки к коронарному шунтированию.Около 12 часов дня он просто упал с коридорной скамейки, на которой сидел.Ему тут же оказали первую помощь и пытались реанимировать в течение двух часов. Однако спасти жизнь пенсионеру, страдавшему многочисленными хроническим заболеваниями не удалось.Посетители поликлиники №1 города Владимира на улице Ново-Ямской стали свидетелями попытки медиков спасти пациента, потерявшего сознание прямо в коридоре медицинского учреждения. Увы, спасти пенсионера врачам не удалось.Среди возможных причин смерти - остановка сердца или оторвавшийся тромб.