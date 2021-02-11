76-летний мужчина пришел в поликлинику №1 для подготовки к коронарному шунтированию.
76-летний мужчина пришел в поликлинику №1 для подготовки к коронарному шунтированию.
Около 12 часов дня он просто упал с коридорной скамейки, на которой сидел.
Ему тут же оказали первую помощь и пытались реанимировать в течение двух часов. Однако спасти жизнь пенсионеру, страдавшему многочисленными хроническим заболеваниями не удалось.
Посетители поликлиники №1 города Владимира на улице Ново-Ямской стали свидетелями попытки медиков спасти пациента, потерявшего сознание прямо в коридоре медицинского учреждения. Увы, спасти пенсионера врачам не удалось.
Среди возможных причин смерти - остановка сердца или оторвавшийся тромб.