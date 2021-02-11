Пройти вакцинацию можно в семи медучреждениях города.

В областном центре продолжается массовая вакцинация горожан от коронавируса. Она проводится в семи больницах:- ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81;- ГКБ № 5 — 77-34-90;- ГП № 4 — 77-32-01;- ГП № 2 — 77-31-53;- ГБ № 2 — 53-57-84;- ГБ № 7 — 45-61-36;- Отделенческая больница на станции Владимир - 54-32-13.Как сообщает пресс-служба горадминистрации, ежедневно иммунизацию проходят от 390 до 430 жителей. К 10 февраля число привившихся в столице региона достигло 6290 человек. При этом почти 450 человек уже вакцинировали обеими компонентами «Спутника V».