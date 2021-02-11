Пройти вакцинацию можно в семи медучреждениях города.
В областном центре продолжается массовая вакцинация горожан от коронавируса. Она проводится в семи больницах:
- ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81;
- ГКБ № 5 — 77-34-90;
- ГП № 4 — 77-32-01;
- ГП № 2 — 77-31-53;
- ГБ № 2 — 53-57-84;
- ГБ № 7 — 45-61-36;
- Отделенческая больница на станции Владимир - 54-32-13.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, ежедневно иммунизацию проходят от 390 до 430 жителей. К 10 февраля число привившихся в столице региона достигло 6290 человек. При этом почти 450 человек уже вакцинировали обеими компонентами «Спутника V».