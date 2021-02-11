На предприятии подготовлена подменная техника, которая готова заменить вышедшую из строя.

Ранее «33Live.Ru» уже сообщал о том, что из-за грядущей снежной буриКроме подразделений, отвечающих за исправную работу системы ЖКХ, на борьбу со снегопадами настраивается «Центр управления городскими дорогами».«Ежесменно на уборку городских дорог и улиц готовы выйти - 21 комплексная дорожная машина, четыре грейдера, 12 тракторов, 5 самосвалов и 70 дворников. Противогололедные материалы в наличии. На предприятии подготовлена подменная техника, которая готова заменить вышедшую из строя», отметил заместитель директора «ЦУГДа» Николай Дятлов.