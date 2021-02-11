Проект вынесен на общественные обсуждения.

Во Владимире проводятся общественные обсуждения планировки промзоны напротив микрорайона «Веризино». Документация разработана компанией ООО «Строй Проект» по заказу ООО «Гранд».Проектировщики предлагают продлить дорогу-дублёр Пекинки в сторону «Доброго» и соединить с улицей Гастелло. Решение призвано улучшить транспортное сообщение.В перспективе дублирующую проезжую часть планируют продлевать. Со временем она станет Северной магистралью, которая соединит Восточный и Северо-Западный районы Владимира.К новой дороге-дублеру планируют построить подъезды от промышленных предприятий, а вдоль организовать стоянки для автотранспорта. На пересечении дублёра, улицы Гастелло и Пекинки предусмотрена установка светофора.Документация по планировке территории в районе улиц Куйбышева и Гастелло на сайте горадминистрации, а также доступна для ознакомления в кабинете №528 управления архитектуры и строительства, расположенного по адресу: Октябрьский проспект, дом №47.