Возможно, у него оторвался тромб.

Во Владимире в коридоре городской поликлиники №1 на Ново-Ямском переулке умер 76-летний пациент. Трагедия произошла днём 10 февраля.Мужчина имел проблемы с сердечно-сосудистой системой. Его готовили к операции по коронарному шунтированию. В этот день он пришёл в медучреждение для прохождения обследования, поднялся на третий этаж, сел на скамейку, а через пять минут упал без сознания. Врачи попытались помочь пациенту, но не смогли его откачать.Как главврач поликлиники Ирина Захарова, терапевт и хирург пытались откачать пожилого человека. Не помогли ни адреналин, ни капельницы, ни скорая, ни другие попытки реанимировать больного, которые медики предпринимали более двух с половиной часов.Главный врач отметила, что для спасения пенсионера было сделано всё возможное.«Я подозреваю, что это тромбоэмболия. Точная причина станет известна после вскрытия», - резюмировала она.