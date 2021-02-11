В первой городской поликлинике Владимира на Ново-Ямском переулке прямо в коридоре умер пожилой пациент. Трагедия произошла около полудня 10 февраля. Как нам рассказала главврач учреждения

В первой городской поликлинике Владимира на Ново-Ямском переулке прямо в коридоре умер пожилой пациент. Трагедия произошла около полудня 10 февраля. Как нам рассказала главврач учреждения Ирина Захарова, 76-летний пациент имел проблемы с сердечно-сосудистой системой. Его готовили к операции по коронарному шунтированию, мужчина пришёл в поликлинику на обследование. Он поднялся на третий этаж, сел на скамью