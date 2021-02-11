В необычном видео собраны по два десятка исторических дверей и окон древнего Владимира.

Двери и окна в прошлое. Галерею самых красивых дверей и окон исторического центра Владимира могут оценить пользователи сети.В необычном видео собраны по два десятка исторических дверей и окон древнего Владимира. Так, в «галерее дверей» владимирцы могут узнать, к примеру, вход в боковую башню Золотых ворот, двери Авиамеханического колледжа - в прошлом земского ремесленного училища, вход в католический храм Владимира или двери мещанских домов в историческом ядре, которые сохранили свой облик. «Всматриваться» в историю заставляет и «коллекция» старинных окон областного центра. Условием было наличие оригинальной рамы. Оценить галерею «дверей и окон в прошлое» можно в группе «Есть места! Владимир» в сети ВКонтакте. «Берегите старину. В ней часть красоты этого мира» - призывают создатели сообщества. А комментаторы отмечают: «Здорово! Теперь буду наблюдать».