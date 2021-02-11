На два меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к началу декабря. Общее количество заражённых теперь 25 123. В лидерах антирейтинга по-прежнему Владимир (+ 41

На два меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к началу декабря. Общее количество заражённых теперь 25 123. В лидерах антирейтинга по-прежнему Владимир (+ 41 заболевший за сутки – на два больше, чем накануне). Второе место у Гусь-Хрустального (19 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Муром (16 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит