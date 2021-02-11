Во Владимирской области растет заболеваемость коронавирусом среди детей. На внеплановые каникулы ушли три школы:две из них – в Петушинском районе, одна – в Камешковском.Самая сложная

Во Владимирской области растет заболеваемость коронавирусом среди детей. На внеплановые каникулы ушли три школы:две из них – в Петушинском районе, одна – в Камешковском.Самая сложная эпидситуация в Гусь-Хрустальном. Сразу в 7 школах города из-за коронавируса по домам распустили около 400 детей. Частично на карантин закрыли классы еще в 9 учебных заведениях региона. В детских садах