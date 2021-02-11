Во Владимирской области продолжает фиксироваться рост заболеваемости COVID-19 среди детей.

Во Владимирской области продолжает фиксироваться рост заболеваемости COVID-19 среди детей. Но вместе с тем сокращается количество заболевших педагогов. Об этом на еженедельном брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в регионе, сообщила глава департамента образования Ольга Беляева.На сегодняшний день на больничном находятся 132 ученика и 38 педагогов. Если сравнивать с прошлой неделей, то рост учеников составляет 32 человека, а сокращение педагогов - на 17 человек.В 33 регионе в 16 образовательных организациях частично введен карантин. Наибольшее число таких классов - в Гусь-Хрустальном.В 7 учебных заведениях на карантине около 400 человек. Также закрыты по два класса в Александровском и Гусь-Хрустальном районах, и по 1 классу во Владимире, Коврове, округе Муром, Киржачском и Судогодском районах.Частично на карантин закрыты 9 детских садов. В Гусь-Хрустальном 8 групп в 7 учреждениях. В Киржачском и Муромском районах по одной группе.На внеплановые каникулы ушли две школы в Петушинском районе и одна в Камешковском.