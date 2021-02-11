День книгодарения отмечается более чем в 30 странах мира. Он проходит и во владимирской областной библиотеке для детей и молодежи.

День книгодарения отмечается более чем в 30 странах мира. Он проходит и во владимирской областной библиотеке для детей и молодежи.Всю неделю для детей - представления в библиотеке. На сцене - профессиональные актеры и музыканты. Отрывки из сказки "Золушка" по мотивам сказки Шарля Перро читает актриса Ариадна Брунер, за предметный театр отвечают актеры театра кукол. А на гуслях играет Анастасия Старчак, артистка филармонии:- Сказка была написана для гуслей и фортепиано. Но мы вот с ребятами, с актерами театра кукол и драмы сделали ее литературным и визуализированным слогом.Иван Кораблев:- Мне понравился спектакль, как он шел. Он очень был ярким и необычным.Библиотека для детей и молодежи принимает современный вид. В информационно-библиографическом отделе библиографы находят ответы на самые сложные вопросы читателей. Поэтому отдел должен соответствовать.- Во время пандемии в библиотеке времени зря не теряли. Полностью обновили отдел. Вот нас встречает ростомер. Можно сравнить свой рост, например, с Дядей Степой или Гарри Поттером. А вот перед нами новый житель - робот Борис. Он пока только учится общаться с гостями, но зато умеет рассказывать о своем новом доме. Борис, расскажи о библиотеке? - Владимирская областная библиотека - это не просто библиотека. А второй дом. Где интересно бывать всей семьей.Всероссийская акция День книгодарения проводится пятый год. К акции присоединяются все библиотеки России. В этом году, юбилейном, его празднуют всю неделю - до 14 февраля.Татьяна Сдобникова, директор библиотеки:- Мы собираем книги для сельских библиотек. В которых недостаточно хорошее комплектование фондов. И там тоже живут в селах дети, которые любят читать и хотят читать.В этот раз книги отправятся в Бавленскую сельскую библиотеку. Где дети уже ждут новые книги с нетерпением.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.