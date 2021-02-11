Коронавирусная заболеваемость в регионе продолжает медленно снижаться. Уменьшается число неотложных вызовов к температурным больным. Всего 125 за последние сутки. Перестала скорая

Коронавирусная заболеваемость в регионе продолжает медленно снижаться. Уменьшается число неотложных вызовов к температурным больным. Всего 125 за последние сутки. Перестала скорая привозить ковидных пациентов на КТ легких по ночам. Все заболевшие успевают пройти обследование днем. Хотя медики в 5 горбольнице дежурят круглосуточно. Сокращается и число больных в ковидных стационарах. На 1488 койках находятся 883 пациента.