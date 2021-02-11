К дисциплинарной ответственности привлечено 890 должностных лиц. Ещё 42 человека оштрафованы, возбуждено 15 уголовных дел.

Во Владимирской области состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры региона. Прокурор Игорь Пантюшин отметил, что в 2020 году криминогенная обстановка сохранилась на прежнем уровне.За год пресечено . С целью их устранения внесено более 450 протестов и почти 650 представлений. В суды направлено девять исков на сумму порядка 12 млн рублей. К дисциплинарной ответственности привлечено 890 должностных лиц. Ещё 42 человека оштрафованы, возбуждено 15 уголовных дел.Добавим, что департамент безопасности за год проанализировал 4500 деклараций чиновников и депутатов о доходах. В итоге семь народных избранников лишились мандатов, пять из них – в связи с утратой доверия.