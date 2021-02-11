На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 февраля лабораторно подтверждено 144 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 февраля лабораторно подтверждено 144 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.41 сл. в г. Владимире, 19 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Муромском, 12 сл. в Ковровском, 8 сл. в Александровском, 8 сл. в Кольчугинском, 8 сл. в Киржачском, 7 сл. в Суздальском, 7 сл. в Судогодском, 5 сл. в Меленковском, 4 сл. в Собинском, 3 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Радужном). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 25 123 случая заболевания (5492 сл. в г. Владимире, 3156 сл. в Гусь-Хрустальном, 2733 сл. о. Муром, 1817 сл. в Ковровском, 1558 сл. в Александровском, 1503 сл. в Петушинском, 1198 сл. в Юрьев-Польском, 1178 сл. в Вязниковском, 961 сл. в Кольчугинском, 884 сл. в Суздальском, 843 сл. в Собинском, 685 сл. в Гороховецком, 648 сл. в Меленковском, 636 сл. в Киржачском, 579 сл. в Камешковском, 560 сл. в Селивановском, 354 сл. в Судогодском, 338 сл. в г. Радужном).