Жительницам Селивановского района недоступна современная медицина непосредственно по месту проживания. Чтобы выяснить, всё ли в порядке со здоровьем, приходится ехать во Владимир.

Жительницам Селивановского района недоступна современная медицина непосредственно по месту проживания. Чтобы выяснить, всё ли в порядке со здоровьем, приходится ехать во Владимир. Транспорт для желающих организовали активисты “Народного фронта”. Елена Будаева, жительница Селивановского района: Конечно, для сельских женщин – это большая такая возможность, которая, ну, я думаю, каждая бы согласилась. И узнав об этом я