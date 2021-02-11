С 15 февраля Областной госпиталь ветеранов войн, а также стационар в камешковской больнице возвращаются к своей обычной деятельности.

С 15 февраля Областной госпиталь ветеранов войн, а также стационар в камешковской больнице возвращаются к своей обычной деятельности. Об обратном переводе из ковидария под оказание медицинской помощи по профилю в указанных учреждениях рассказала директор департамента здравоохранения Елена Утемова.Во время она сообщила, что к 1 марта власти планируют закрыть коронавирусный госпиталь в ОКБ.«После проведения необходимых санитарных мероприятий и дезинфекции, он вернётся к оказанию плановой помощи, которая очень востребована», - отметила главврач региона.Добавим, что ковидное отделение уже закрыто в Струнино. Больница в ЗАТО Радужный также вернулась к оказанию терапевтической и неврологической помощи пациентам.