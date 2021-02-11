На сегодня в стационарах находятся 883 пациента с короновирусом на 1488 койках. Это позволяет сокращать коечный фонд.

Во Владимирской области медленно, но сокращается количество вновь выявленных случаев коронавируса. В связи с этим власти постепенно высвобождают коечный фонд в больницах региона.Как сообщила Елена Утемова на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19 в регионе, на сегодня в стационарах находятся 883 пациента с короновирусом на 1488 койках. Это позволяет сокращать коечный фонд. Уже сейчас переведен в обычный режим работы областной центр специализированной помощи. С 15 февраля начнет работать областной госпиталь ветеранов и основное здание стационара Камешковской ЦРБ. Власти приступили к поэтапному сокращению коечного фонда в ОКБ. Сейчас там находятся 90 пациентов с коронавирусом на 150 койках. К 1 марта там планируют выписать последнего пациента и закрыть ковидный стационар. И больница вернется к своей обычной деятельности по оказанию медпомощи жителям региона, сказала глава облздрава.