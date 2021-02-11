До конца недели во Владимирскую область завезут ещё 12 400 доз вакцины. Об этом рассказала глава облздрава Утемова на коронавирусном брифинге. А до конца февраля планируется поставка ещё 16,5

До конца недели во Владимирскую область завезут ещё 12 400 доз вакцины. Об этом рассказала глава облздрава Утемова на коронавирусном брифинге. А до конца февраля планируется поставка ещё 16,5 тысяч доз. Всего же к 11 февраля в наш регион поставлено больше 32 тысяч Спутника V. Привилось уже больше 23 тысяч человек. Глава облздрава отметила, что