Разработкой мер господдержки занимается «Российский экологический оператор» в рамках национального проекта «Экология».

Начальник управления развития бизнеса автолизинга ГК ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов принял участие в заседании Научно-технического совета ППК «Российский экологический оператор», на котором обсуждались новые программы льготного лизинга для предприятий сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Разработкой мер господдержки занимается «Российский экологический оператор» в рамках национального проекта «Экология». Мероприятие прошло 8 февраля.Внедрение субсидий будет способствовать реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология», в задачи которого входит, в том числе, снижение объема отходов, поступающих на полигоны, внедрение раздельного сбора ТКО и переход на экономику замкнутого цикла.Обсуждаемые меры поддержки предприятий, входящих в систему обращения с твердыми коммунальными отходами, предусматривают компенсацию части затрат по лизингу оборудования и автоспецтехники. При покупке оборудования или спецтехники в лизинг предприятия смогут получить скидку на аванс, а лизинговые компании – участники программы получат компенсацию на эту сумму от Минприроды. Механизмы контроля за расходованием государственных средств планируется сделать максимально прозрачными и понятными всем участникам рынка.Реализация новых программ позволит ввести в промышленную эксплуатацию дополнительные мощности по обработке, обезвреживанию и утилизации ТКО, а также обеспечить регионы автоспецтехникой для их транспортировки, позволяющей осуществлять раздельный сбор твердых коммунальных отходов.«Мы активно приветствуем создание мер поддержки предприятий, занятых в сфере обращения с ТКО, и рады внести вклад в разработку эффективного механизма, который будет способствовать расширению и модернизации их технологической базы. Развитие экологичных и энергоэффективных технологий утилизации отходов является одним из самых актуальных на сегодняшний день вопросов в направлении снижения вредного воздействия на окружающую среду и важной частью национального проекта «Экология». Лизинг все шире применяется в качестве действенного инструмента инвестиций в таких масштабных программах и находит признание в самых разных отраслях экономики. Участвуя в разработке дизайна субсидии, мы стремимся сделать ее рабочим механизмом, который поможет индустрии переработки отходов выполнить целевые показатели, заложенные в дорожной карте нацпроекта», - отметил Вячеслав Михайлов.ВТБ Лизинг работает со всеми видами имущества, в том числе с оборудованием для переработки мусора и спецтехникой для его транспортировки. На сегодняшний день портфель компании насчитывает порядка 250 мусоровозов, находящиеся в лизинге у 95 клиентов. Крупнейшей сделкой, которую ВТБ Лизинг реализовал в этом сегменте в 2020 году, стало финансирование 37 спецавтомобилей для группы компаний «ЭкоЛайф» – генерального возчика подмосковного регоператора «РТ-Инвест».