Осложнение дорожной обстановки, снег и гололедица. С четверга и до конца выходных жителей Владимирской области ждёт зимняя непогода. Дорожные полицейские региона просят водителей и

Осложнение дорожной обстановки, снег и гололедица. С четверга и до конца выходных жителей Владимирской области ждёт зимняя непогода. Дорожные полицейские региона просят водителей и пешеходов быть особенно осторожными и внимательными, соблюдать скоростной режим. Людей призывают по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД по Владимирской области: Необходимо заранее снижать скорость,