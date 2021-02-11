Злоумышленница похитили деньги из кармана случайного знакомого, когда он уснул.
7 февраля в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району с заявлением о пропаже денег обратился житель города Вязники, 1992 года рождения.
Мужчина пояснил, что накануне во время похода в магазин познакомился с девушками, которые предложили ему совместно отдохнуть в квартире ожной из них. Пропажу 4 500 рублей он обнаружил, когда покинул квартиру.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к хищению денег была задержана 26-летняя местная жительница.
Фигурантка призналась в содеянном, пояснив, что похитила деньги, когда потерпевший уснул после совместного распития спиртного.
В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).
Похищенные денежные средства изъяты сотрудниками полиции и возвращены владельцу.