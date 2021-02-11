Злоумышленница похитили деньги из кармана случайного знакомого, когда он уснул.

7 февраля в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району с заявлением о пропаже денег обратился житель города Вязники, 1992 года рождения.Мужчина пояснил, что накануне во время похода в магазин познакомился с девушками, которые предложили ему совместно отдохнуть в квартире ожной из них. Пропажу 4 500 рублей он обнаружил, когда покинул квартиру.В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к хищению денег была задержана 26-летняя местная жительница.Фигурантка призналась в содеянном, пояснив, что похитила деньги, когда потерпевший уснул после совместного распития спиртного.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).Похищенные денежные средства изъяты сотрудниками полиции и возвращены владельцу.