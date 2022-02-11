Школам Владимирской области – капитальный ремонт. Несколько учебных заведений в этом году ждет полное обновление. Об этом в ходе визита во Владимир рассказал депутат ГосДумы Алексей

Школам Владимирской области – капитальный ремонт. Несколько учебных заведений в этом году ждет полное обновление. Об этом в ходе визита во Владимир рассказал депутат ГосДумы Алексей Говырин. Он посетил новую 46-ю школу в Коммунаре. Ее он назвал показательным примером. Напомним, там обучается больше 1200 учащихся, работают 63 педагога. При этом образовательный процесс укладывается в одну