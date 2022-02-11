Знаменитая бабушка Эдита Пьеха и мама Илона Броневицкая – не единственные родственники Стаса Пьехи, связанные с музыкой. Многие помнят, что отец певца Пятрас Герулис был известным в Литве джазовым музыкантом, но далеко не все знают, что теперь он ведет почти нищенское существование

Знаменитая бабушка Эдита Пьеха и мама Илона Броневицкая – не единственные родственники Стаса Пьехи, связанные с музыкой. Многие помнят, что отец певца Пятрас Герулисбыл известным в Литве джазовым музыкантом, но далеко не все знают, что теперь он ведет почти нищенское существованиеИлона Броневицкая и Пятрас Герулис познакомились в студенческие годы и закрутили бурный роман, который привел к свадьбе. Эдита Пьеха одобрила союз молодых и даже купила им собственное жилье, куда Илона и Пятрас заселились уже с маленьким сыном. Увы, мечтам о крепкой семье было не суждено сбыться. Через год после рождения мальчика Герулис ушел из семьи.Все детство Стас Пьеха считал, что его родным отцом является Юрий Быстров, второй супруг матери. Только спустя годы мальчик узнал правду и впервые встретился с родителем, приехав к нему в Вильнюс в возрасте 13 лет. Родственники хорошо провели время вместе и даже нашли общий язык, но близкое общение у них наладить не получилось. Следующая их встреча состоялась только спустя 20 с лишним лет – когда Стас уже стал известным певцом.Пятрас приехал в Россию, чтобы посетить концерт популярного сына. Мужчина похвалил творчество наследника, подарил ему диск с собственными записями на литовском языке и, судя по всему, немного растопил лед в их отношениях. После той встречи отец и сын стараются поддерживать связь друг с другом, к тому же, Пьеха помогает родителю материально. Страшно подумать, что стало бы с мужчиной, если бы не знаменитый наследник. Даже несмотря на помощь Стаса, Пятрас живет очень бедно.Мужчина живет в самой обычной пятиэтажке в Вильнюсе и не выступает уже несколько лет. После двух перенесенных подряд инфарктов отец Стаса Пьехи не может работать, поэтому жить приходится на пенсию – около 16 тысяч рублей. Жилье Пятраса обставлено старой мебелью и не блещет чистотой, зато в шкафу всегда царит идеальный порядок. В выстиранных и отутюженных костюмах пенсионер ходит в столовую для малоимущих.Когда-то дела у Герулиса обстояли еще хуже. Был период, когда мужчине было совсем нечего есть. Пропитание приходилось искать на помойках, а там в его жизнь подтянулась и соответствующая компания. Отец Пьехи стал приглашать в гости бездомных, думая, что нашел себе друзей, а те его обворовывали. К счастью, сейчас все не так плохо – с деньгами помогает взрослый и обеспеченный сын. Если раньше Стас Пьеха позволял себе баловать родителя крупными суммами, то теперь он этого не делает. Певец утверждал, что стал переводить отцу меньше денег из-за его любви к спиртному.