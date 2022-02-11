От лайка до репоста. Что обсуждали на этой неделе интернет-пользователи региона? Чем делились? Наш...

От лайка до репоста. Что обсуждали на этой неделе интернет-пользователи региона? Чем делились? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Слово - Марии Платанюк.Сталактиты во дворах, экологический сигнал из Боголюбова и снежный александровский кремль. Яркое сетевое - прямо сейчас.Начнём с острого медицинского. Вот кадры из "Подслушано Ковров". "Любимая ЦРБ", пишут пользователи. "Коронавирус нас не победит". Люди стоят по 5 часов, чтобы забрать больничный, пишет автор снимка. От больницы не отстаёт и почта, иронизирует паблик.В этом же сообществе люди жалуются на текущие крыши. Ковров, Муромская, дом 9. Капель с потолка постоянно, пишут жильцы одной из квартир на верхнем этаже. А это дом возле "Центр плюс". Гигантская сосулька готова сойти на голову, если не принять меры. Тревожный сигнал и с улицы Каманина областного центра. Дом 26. Готовая к сходу лавина на крыше. И в продолжение фото: "Красиво. Главное, чтобы в глаз никому не воткнулись".Льдом покрылись и некоторые дома в Александрове. Проблема - и на Комсомольской, 22. "Боже, сохрани жильцов!" - пишет паблик.Это областной центр. После очистки крыши снегом и глыбами завален весь двор. И здесь же новые факты варварской уборки. Фото - от Лены Кан. На Юбилейной, 2, коммунальные завалы накрыли юные ёлочки.Претензия к коммунальщикам и в "Подслушано в Гусе". Микрорайон, 43. Ремонт насмарку, проводку замкнуло, пишет автор кадров.Коммунальную тему продолжает видео из Боголюбова. Люди жалуются: канализационные стоки попадают в водоём.В «АлексАвтоЛайф» кадры лобового столкновения. На зимней дороге помните о скоростном режиме.Проблема, которая не снижает своей остроты. Бродячие собаки. К теме "Вести" возвращаются регулярно. В судогодском паблике - видео от Антона Верегина. Бездомные псы атаковали самую популярную детскую площадку. Стаи и в "Подслушано Суздаль". По словам жителей, в районе улицы Гоголя агрессивные собаки бегают уже неделю, устраивая бои и пугая детей.В судогодском паблике традиционная рубрика "Обратная сторона". В Муромцеве на Комсомольской появилась новая достопримечательность. Огромный сталактит, свисающий с трубы.В «АлексАвтолайф» - дисциплинированные псы-пешеходы, которые организованно переходят дорогу. И скутерист, который открыл сезон уже сейчас. И февральские "подснежники". Кстати, обилие сугробов вдохновляет и мастеров снежных скульптур. Похоже, в парке скоро появится снежный александровский кремль. Это репост из группы "33 страуса". Но вот сколько простоит - вопрос.Весна идёт. А с ней "прорастают" люки, бегут ручьи. В Александрове улица Свердлова рискует превратиться в зловонную горку, пишут пользователи.Ковровский паблик "Заметки спасателя" рассказывает о героях отряда. В рубрике "Лица ПСО". К примеру, Адил Аббасов работает спасателем с 2005-го. Спасает жизни. И активно занимается спортом.Судогодский резчик Андрей Бугай работает над новой скульптурой для сквера "Поляна сказок". И здесь же - рекорды снежной зимы. Вот это папаха! Фото из "Подслушано Судогда". Утеплился даже Ильич. Памятник вождю, установленный в районном центре. Завалены снегом и подступы к Гоголю в областном центре. Фото из "Инцидент Владимир".В «Подслушано Ковров» - вечный сырок с невероятным сроком годности. Аж до 23-го года. "Подслушано во Владимире" делится ностальгическим кадром. Строительство моста через Клязьму. Год 1959-й.Необычный кадр из "Инцидент Владимир". Лось на остановке. Куда он собрался? А это снимок из "Природа Владимирской области". С наилучшими пожеланиями - олениха Ангара в Загородном парке. И в финале видео из "Мой Владимир". Дворникам тоже нужно отдохнуть!!! Может, и нашим, по примеру саратовских?