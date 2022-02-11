Депутат Государственной Думы Алексей Говырин на региональной неделе навестил многодетную семью из...

Депутат Государственной Думы Алексей Говырин на региональной неделе навестил многодетную семью из Гусь-Хрустального. Он исполнил мечту девятилетней Киры. Продолжит Юлия Шувалова.Теперь мне снятся красочные сны, говорит Кира Урсова. О такой кровати она мечтала несколько лет. Сейчас это её любимое место. Здесь все игрушки. Предыдущая кровать буквально развалилась. Спать на ней было невозможно.Антонина Урсова, многодетная мать:- У нас была кровать до этого, кровать-чердак. Она уже старенькая такая была, пережила два переезда. Грубо говоря, она уже пришла в негодность полную. Опасно стала на ней спать. Она у нас даже травму получила, слезая с неё.Кира Урсова:- Под конец, когда она начала разваливаться, мне стало страшно находиться на втором этаже.Антонина Урсова - мать троих детей. Старшая, Арина, учится в медицинском колледже, младшие - Никита и Кира - ходят в школу. Лишних денег в семье нет. Многодетная мать обратилась в общественную приемную "Единой России". Рассказала о ситуации. Детей она воспитывает в одиночку. На помощь многодетной матери пришёл депутат Государственной Думы Алексей Говырин. Урсовым он вручил современную кровать, ортопедические матрас и подушку. Многодетную семью Алексей Говырин навестил вместе с главой Гусь-Хрустального.- Нравится?- Да!- Решили проблему?- Она в восторге!Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- Я не мог не отреагировать на это. Сделал всё, чтобы сегодня новая кровать радовала людей. На самом деле, самое важное в этом, что люди получают реальную помощь. Я говорил и буду говорить, что главное - это работа здесь, на земле, не в кабинете. Вот это основная работа любого депутата.С мужем Антонина в разводе. Бывший супруг - безработный. Уклоняется от уплаты алиментов. Алексей Говырин пообещал многодетной маме и юридическую помощь. А маленькая Кира уже загадала ещё одно желание. Она мечтает поступить в художественную школу и научиться рисовать.Юлия Шувалова, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"