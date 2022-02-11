Цены на ритуальные услуги, входящие в минимальный перечень необходимых в рамках похорон в РФ, должны регулироваться государством. Соответствующую норму предполагает разрабатываемый сейчас законопроект о похоронном деле, сообщила заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в эфире радиостанции Говорит Москва.

Цены на ритуальные услуги, входящие в минимальный перечень необходимых в рамках похорон в РФ, должны регулироваться государством. Соответствующую норму предполагает разрабатываемый сейчас законопроект о похоронном деле, сообщила заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в эфире радиостанции "Говорит Москва"."Должно быть государственное регулирование цен на минимальный перечень услуг, необходимых для захоронения. К ним относятся: доставка из морга на кладбище, копка могилы и приведение тела в порядок. <…> Государство должно гарантировать достойное захоронение с соблюдением всех требований и традиций", — сказала Разворотнева в эфире программы "Отбой".Депутат подчеркнула, что действующий сегодня закон принят в 1996 году и, несмотря на то, что за прошедшее время неоднократно предпринимались попытки его актуализации, без существенных изменений действует до сих пор. Обновленный документ установит четкое разделение полномочий между органами власти в контроле за похоронной сферой, закрепит понятие «специализированной службы по вопросам похоронного дела» и создаст условия, в которых будет работать отрасль.Для обеспечения прозрачности деятельности ритуальной сферы могут появиться реестры организаций, оказывающих в этой сфере. Разрешение на оказание услуг может быть отозвано при наличии административных нарушений у компании. Помимо основных сведений, в реестре будут указывать и расценки на услуги. Это необходимо для того, чтобы клиент смог проанализировать и выбрать подходящую для себя службу.Законопроект поможет исключить практику психологического давления на людей, которые находятся в стрессовой ситуации. Сейчас зачастую родственников усопшего атакуют ритуальные агенты, купившие информацию о смерти человека на черном рынке."Что предполагается сделать? Запрет передачи информации об умершем, и за нарушение этого запрета [предполагаются довольно жесткие административные санкции]", — отметила Разворотнева.Кроме того, согласно новому законопроекту, заключать договор с похоронными агентствами люди смогут в специализированных бюро. Все эти пункты помогут сделать сферу более прозрачной и комфортной для человека, столкнувшегося со смертью близкого.Разворотнева также добавила, что на данный момент новый закон направлен в экспертный совет партии "Единая Россия" на рассмотрение. Госдума сможет рассмотреть его уже в весеннюю сессию.