С 11 февраля Дмитрий Лызлов вступил в должность врио первого вице-губернатора области. Он будет курировать вопросы внутренней политики. Дмитрий Николаевич Лызлов родился во Владимире в 1981

С 11 февраля Дмитрий Лызлов вступил в должность врио первого вице-губернатора области. Он будет курировать вопросы внутренней политики. Дмитрий Николаевич Лызлов родился во Владимире в 1981 году. Окончил Владимирский государственный педагогический университет по специальности «юриспруденция». С 2003 года − на государственной гражданской службе. В администрации Владимирской области прошёл ступени кадрового роста от главного специалиста до