Он будет курировать аппарат администрации, комитет государственной и муниципальной службы, департамент региональной политики, департамент юстиции и департамент цифрового развития.

Вице-губернатором Владимирской области по внутренней политике назначен . Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Он будет курировать аппарат администрации, комитет государственной и муниципальной службы, департаменты региональной политики, юстиции и цифрового развития.Дмитрий Николаевич родился в 1981 году во Владимире. В 2003 году окончил юридический факультет Владимирского государственного педуниверситета. Кандидат юридических наук. Работал учителем правоведения, занимал различные посты в Белом доме. В 2016-2019 годах трудился в должности председателя комитета государственной и муниципальной службы. До назначения на новый пост возглавлял аппарат Заксобрания.Ранее за внутриполитический блок отвечал Аркадий Боцан-Харченко, который