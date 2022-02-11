11 февраля 2022 года глава региона Александр Авдеев назначил Дмитрия Лызлова временно исполняющим...

11 февраля 2022 года глава региона Александр Авдеев назначил Дмитрия Лызлова временно исполняющим обязанности первого заместителя Губернатора Владимирской области, курирующим вопросы внутренней политики, сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области.В соответствии с распределением обязанностей между Губернатором и его заместителями Дмитрий Лызлов будет отвечать за реализацию государственных полномочий в сфере внутренней политики, государственной и муниципальной службы, средств массовой информации и коммуникаций, информационной политики, за организацию системы местного самоуправления на территории области, межнациональные и межконфессиональные отношения, деятельность казачьих обществ, развитие институтов гражданского общества на территории области, обеспечение деятельности мировых судей, архивное дело и государственную регистрацию актов гражданского состояния; цифровую трансформацию отраслей государственного управления, народного хозяйства и социальной сферы, вопросы связи и телекоммуникаций, радио- и микроэлектроники, информационных и сквозных цифровых технологий, информационной безопасности.Дмитрий Лызлов будет курировать аппарат администрации Владимирской области, комитет государственной и муниципальной службы, Департамент региональной политики, Департамент юстиции и Департамент цифрового развития.Фото: https://avo.ru/