Правительственный законопроект об индексации пенсий военным поступил в Госдуму. Спикер Вячеслав Володин направил его на рассмотрение в профильный комитет по обороне.

Правительственный законопроект об индексации пенсий военным поступил в Госдуму. Спикер Вячеслав Володин направил его на рассмотрение в профильный комитет по обороне.Законопроект подготовлен во исполнение поручения президента. "Мы рассмотрим его в приоритетном порядке на следующей неделе", – сообщил Володин.Изначально предполагалось повысить пенсии военным с 1 октября на 4%, но это оказалось в два раза ниже уровня инфляции – 8,4%. Сейчас предлагается индексировать пенсии на 8,6%.Володин отметил, что решение затронет 2,6 миллиона человек. Их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года, уточнил спикер."Принятие этих изменений позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуре, Следственном комитете", – сказал он.Ранее аналогичным образом проиндексировали пенсии гражданских неработающих пенсионеров."Принятый в январе Госдумой закон также имел обратную силу: проиндексированные на 8,6% пенсии начали выплачивать с февраля, а за январь пенсионеры получили компенсацию к уже полученной пенсии", – напомнил спикер.