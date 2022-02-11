Ламинат – довольно капризный материал для напольного покрытия, поэтому, покупая его, стоит учесть некоторые нюансы.

Ламинат – довольно капризный материал для напольного покрытия, поэтому, покупая его, стоит учесть некоторые нюансы.Плитка и паркет считаются самыми универсальными вариантами для квартиры, но в тоже время и дорогими. Ламинат – декоративный материал, который сэкономит деньги, если выбрать его правильно.Несомненно, у такого вида покрытия есть свои плюсы: прочность и износостойкость, простота в уходе, экологичность и быстрая установка. Однако есть и минусы, которые обязательно стоит учитывать перед покупкой материала. Один из главных недостатков – это его капризность. От долго контакта с водой ламинат может вздуться, а если покрытие повредится, то единственный выход – это его замена. Кроме того, ламинат хорошо резонирует шумы, а также перед его укладкой требуется тщательная подготовка поверхности.Итак, если минусы учтены, а желание приобрести материал не пропало, необходимо понять, на какие нюансы нужно обратить внимание при покупке. Стоит отдавать предпочтение ламинату высокого класса устойчивости. В противном случае, в том месте помещения, где чаще всего ступает нога человека, он начнет набухать и отслаиваться.Важную роль играет выбор подложки, которая выравнивает бетонную поверхность, обеспечивает дополнительную шумо– и теплоизоляцию, смягчает ударные нагрузки и продлевает срок службы покрытия. Если купить дешевый вариант, то есть риск столкнуться с неприятным запахом и низким классом экологичности.Внимания заслуживают и условия эксплуатации: температура в помещении должна быть постоянной, а влажность — в пределах 30–60%. Если же покрытие подбирается для пола в загородном доме, то помещение обязательно должно отапливаться, в противном случае покрытие придет в негодность.