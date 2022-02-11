Миллионы подписчиков и восторженные комментарии поклонниц в Сети. Кажется, у Димы есть все для...

Миллионы подписчиков и восторженные комментарии поклонниц в Сети. Кажется, у Димы есть все для счастливой и беззаботной жизни. Однако его острые шутки и циничные розыгрыши доставляют герою немало проблем. Сам того не осознавая, молодой человек совершает преступление и теперь вынужден скрываться в монастыре. Там блудный сын обретает не только наставников, но и настоящую любовь. Владимирские зрители признаются, что по-настоящему сочувствуют герою картины, а отдельные сцены заставляют и смеяться, и плакать.- светлый такой фильм, особенно последние кадры очень понравилось и музыка конечно.- интересный, смешной, добрый, веселый.- очень прекрасный фильм, легкий, спокойный, веселый и в то же время ироничный, мне очень понравилось.- герои интересные и актеры интересные и вообще шикарный фильм.Выбирать типажи режиссеру долго не пришлось. Образ блогера Димы- сложный и противоречивый- воплотил Виктор Хориняк. Только его режиссёр видел в этой роли. Комедийный талант артиста Владимир Котт оценил по недавней трилогии "Последний богатырь".Виктор Хориняк, актер:- Мне лично как актеру, это было интересно, потому что там очень резкая арка персонажа, очень резкое изменение человека от начала фильма к его финалу.Также в команде "Непослушника"- Таисия Вилкова, Аглая Тарасова и Юрий Кузнецов. Съемки фильма шли в Ивановской области около года. Именно там нашли нужные ландшафты. Режиссеру даже не пришлось ничего выдумывать. По сценарию именно это место, с церквями 18-19 века- малая родина главного героя.Владимир Котт, режиссер фильма:- Я для себя определил жанр как день открытых дверей для церкви, потому что наш фильм он про то, что и священники такие же люди как мы.За первую неделю проката фильм собрал почти сто миллионов рублей. В кинотеатрах "Непослушник" будет идти, как минимум, до середины февраля.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир