Мечты о небе 4х-летнего Тараса Шевченко из Владимира исполнил Александр Авдеев, врио губернатора...

Мечты о небе 4х-летнего Тараса Шевченко из Владимира исполнил Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области. А все подробности - у Александра Сыпченко.- Хороших впечатлений, теплее одевайтесь, в Питере ветер пронизывающий.По-настоящему тёплая встреча - в рабочем кабинете главы региона.Александр Авдеев и семья Шевченко за чашкой чая обсуждают детали предстоящего путешествия в Санкт-Петербург. В рамках благотворительного проекта "Ёлка Желаний" дети со всей страны пишут свои мечты на открытках в виде ёлочных шаров. Акция проходит при личной поддержке Президента Владимира Путина. "Детские мечты должны сбываться!". В этом главный смысл "Елки желаний". Шар 4-летнего Тараса, который всю жизнь мечтал увидеть землю с высоты птичьего полета, достался рулевому Владимирской области.Александр Авдеев и семья общаются:- Потому, что я маленький немного.- Ничего, подрастешь, будешь большой.- Да, и уже на большом полечу.- Да, молодец, будешь потом всем рассказывать.- Да.Оценить все преимущества новейшего лайнера "Сухой суперджет 100", который получил название "Суздаль", мальчику предстоит вместе с мамой и папой.Семья Шевченко, участники акции "Елка Желаний":- Несмотря на то, что Тарасу всего 4 года, он у нас большой путешественник, посетил очень много городов. Все время путешествуем на машине, и поэтому с легкостью переносит всегда дорогу, надеемся, перелет тоже хорошо перенесет."Суздаль" - первый пассажирский самолет, спроектированный в России за последние 30 лет. Суперджет может принять на борт 87 пассажиров и пролететь более четырех с половиной тысяч километров. Совместный проект администрации Владимирской области и авиакомпании "Россия" подарит маленькому Тарасу множество невероятных эмоций и воспоминаний на всю жизнь, уверен официальный представитель компании Сергей Стариков.Сергей Стариков, официальный представитель авиакомпании "Россия":- Он увидел аэропорт, в первую очередь, он увидел перрон, где очень много самолетов, побывал в кабине воздушного судна, посмотрел все дисплеи, кнопки, увидел, что очень тяжело управлять воздушным судном.После специальной экскурсии для Тараса лайнер с пассажирами отправился в город на Неве. Северную столицу России с его дворцами и музеями семья Шевченко увидела впервые. После насыщенной культурной программы мальчик вместе с родителями благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. И уже после приземления 4-летний Тарас сам сел за штурвал самолета-тренажера. Маленький пилот попробовал поднять в воздух, а потом посадить пассажирский "боинг".Алена Карнакова, управляющая Московским филиалом компании "Dream Aero":- Все существующие аэропорты доступны, также можно выбрать любые погодные условия, также для экстремалов какие-то внештатные ситуации вплоть до отказа двигателя.В авиакомпании "Россия" уже заявили: все испытания на симуляторе начинающий авиатор прошел на "отлично".Александр Сыпченко, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»