В 23:44 10 февраля в Юрьев-Польском на улице Набережная произошел крупный пожар частного жилого...

В 23:44 10 февраля в Юрьев-Польском на улице Набережная произошел крупный пожар частного жилого дома.Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. Пожарные не дали огню распространиться на соседние строения и ликвидировали пожар на площади 48 кв. К сожалению на пожаре пострадал мужчина 1949 года рождения. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/