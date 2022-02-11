Во Владимирской области жителя Александрова приговорили к пяти месяцам ограничения свободы за...

Во Владимирской области жителя Александрова приговорили к пяти месяцам ограничения свободы за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за подделку, изготовление или оборот поддельных документов.В пресс-службе сообщили Обласного суда:- За приобретение у неустановленного лица в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа - сертификата о вакцинации COVID-19, который поступил в его личный кабинет в приложении "Госуслуги", а впоследствии был предоставлен им работодателю для подтверждения прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции, гражданин признан виновным и подвергнут наказанию в виде ограничения свободы на срок пять месяцев.Фото: https://ru.freepik.com/