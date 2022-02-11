Начальника отряда № 3 военизированной охраны управления по ЦФО Центра охраны объектов промышленности ФГУП «Охрана» Росгвардии подозревают в мошенничестве при выплате подчинённым зарплат ..

Начальника отряда № 3 военизированной охраны управления по ЦФО Центра охраны объектов промышленности ФГУП «Охрана» Росгвардии подозревают в мошенничестве при выплате подчинённым зарплат и премий. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.С января 2019 года по февраль 2020 года мужчина вносил ложные сведения в табели учёта рабочего времени о якобы отработанных сотрудниками ведомства дополнительных дежурствах. Липовые документы он подавал в бухгалтерию для начисления доплат за переработку. После получения коллегами жалованья, обвиняемый отбирал у них премиальные.На фигуранта завели уголовное дело. Следствие оценивает сумму присвоенных средств.Сейчас следствие устанавливает размер ущерба, причиненный государству.