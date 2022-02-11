Завтра в 8:00 расскажем:
-Бегом вокруг земного шара. Кругосветный путешественник Руслан Шакин...
Завтра в 8:00 расскажем:
-Бегом вокруг земного шара. Кругосветный путешественник Руслан Шакин пробежит расстояние, равное окружности экватора.
- Пешком, но тоже по-спортивному. Скандинавская ходьба - средство против ковида.
- Геометрия и математика в лоскутных одеялах. Сколько может стоить "пэчворк" за границей, и в каких странах особенно ценится?
- Бенгальские сестрички-тигрята. Как за ними ухаживают и кем они станут, когда вырастут?
- Цветы, которые не завянут. Елена Алмакаева - о букетах в полный рост, которые превратят любой праздник в сказку.