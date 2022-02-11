На улице Экземплярского произошла утечка на теплотрассе. В результате чего около двух тысяч жителей...

На улице Экземплярского произошла утечка на теплотрассе. В результате чего около двух тысяч жителей Мурома вновь остались без тепла. По данному факту прокуратура Владимирской области организовала проверку.Напомним, 10 февраля с 13 часов было перекрыто теплоснабжение шести девятиэтажных многоквартирных домов: на улице Ленина, 85, Ленина, 115, Ленина 125, Ленина 131, Экземплярского, 55, Экземплярского, 53 Всего 864 квартиры.Также проверяется информация о жалобах жителей о том, что 7-8 февраля без тепла и горячей воды остались дома на улицах Советской, Воровского, Октябрьской, Московской, Владимирской, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Муромская городская прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего, на месте работают сотрудники прокуратуры. Будет дана оценка действиям руководства и работников ОАО «Владимиртеплогаз», при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры области.