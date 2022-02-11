Полицейскими установлено девять эпизодов противоправной деятельности фигуранта.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовных дел в отношении 19-летнего местного жителя. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию) и ч.1 ст.161 (грабеж).Полицейскими установлено, что в период с сентября прошлого года по начало января текущего года обвиняемый, находясь в сетевых магазинах, расположенных в городе Муроме, совершал хищения продуктов питания, алкоголя и бытовой химии. При этом молодой человек уже подвергался административному наказанию за совершение аналогичных мелких хищений.Сотрудниками полиции установлена причастность обвиняемого к 9 эпизодам противоправной деятельности. Суммарный материальный ущерб превысил 11 000 рублей.Фигурант свою вину признал.В настоящее время уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.