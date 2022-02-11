Злоумышленник, находясь в состоянии опьянения на платформе станции «Третьяковская», выхватил из рук 65-летней женщины мобильный телефон...

Полицейские патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене на месте происшествия задержали 35-летнего приезжего, подозреваемого в покушении на грабеж.По имеющейся информации, злоумышленник, находясь в состоянии опьянения на платформе станции «Третьяковская» Калининской линии метро, выхватил из рук 65-летней женщины мобильный телефон стоимостью 17 000 рублей. После этого он попытался скрыться с места происшествия, забежав в пустой состав электропоезда, следовавшего в депо.Спустя уже несколько минут подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, несшими службу на станции, выведен из вагона и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался 35-летний приезжий. В настоящее время телефон изъят и будет возращен законной владелице.По данному факту дознанием УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18