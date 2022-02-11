Запад должен понимать, что у других стран тоже есть свои интересы, отметил эксперт.

Запад должен понимать, что у других стран тоже есть свои интересы, отметил эксперт.Недавно президент России Владимир Путин заявил, что Москве нужно получить от США и НАТО гарантии безопасности, которые будут юридически закреплены. Также российский лидер назвал внешнеполитическую ситуацию напряженной, отметив, что сейчас необходимо строить стабильный и справедливый многополярный мировой порядок.Политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер считает, что глава государства имел в виду увеличение товарооборота России с Индией и Китаем, а также говорил о частичном переходе торговли на национальные валюты. По мнению эксперта, слова Путина означают, что вся добавленная стоимость российских товаров на мировых рынках должна перестать сосредотачиваться в Лондоне, а реинвестироваться в экономику РФ.То есть на Западе должны осознавать, что интересы есть не только у них, но и у других стран. Сейчас же, очевидно, он не хочет делиться своей выгодой с теми, за счет кого ее получает. По словам Брутера, Путин призвал западные государства не вести себя как стервятники".Ранее Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об итогах пятичасовой беседы политиков "Дни.ру".