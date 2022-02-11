Лесные звери нападают на домашних животных.

Этой зимой голодные звери стали угрозой для жизни и безопасности людей в отдалённых населённых пунктах Костромской области. В поселок Боровское по ночам заходят волки. Стая из пяти особей держит в страхе всю округу. Пока добычей серых стали только деревенских четыре пса. Но люди напуганы. По вечерам стараются до улицам не ходить. Администрацию посёлка убедили свет на улице ночью не выключать. По периметру расставили сигнальные флажки. Охотники расчехлили ружья.Растерзаны в ночиПосёлок Боровское Пыщугского района. Именно в этот населённый пункт зачастила волчья стая нынешней зимой. Люди - в паническом ужасе.По словам местных жителей, с наступлением темноты улицы буквально пустеют. Да и днём народ старается не ходить в одиночку, не отпускать на прогулки детей. В отдалении от посёлка, там, где раньше могли пройти пешком, предпочитают передвигаться только на машинах. Народные страхи регулярно подпитываются всё новыми жуткими историями: волки загрызли несколько собак. Бездомные животные или те, которые сидели на цепи, оказались лёгкой добычей.Как рассказала главный редактор районной газеты , первой написавшей о проблеме с хищниками, Елена Шорохова, атаковать населённый пункт волки начали около двух недель назад. На сегодня местные жители сообщают о четырёх погибших собаках. Люди, к счастью, не пострадали.Глава Головинского сельского поселения Владимир Кружков рассказал , что останки собак нашли недалеко от Боровского, рядом были следы волков.Предполагается, что массу неприятностей жителям пос. Боровское доставила стая из пяти хищников. Не исключается, что округу облюбовали также волки-отшельники. Охотники предполагают, что на поиски пропитания ближе к жилью зверей выгнали снегопады – в лесу с начала года огромные сугробы.Сейчас все жители объединились на борьбу с волками. Посёлок словно на осадном положении – по окраине установлены сигнальные флажки.На сельском сходе жители посёлка попросили главу не выключать по ночам освещение на улице и на ближайшей остановке, находящаяся на федеральной трассе. Чтобы решить этот вопрос, Владимир Кружков обратился за помощью к региональным властям: «Прошу рассмотреть возможность выделения денег для организации освещения в ночное время хотя бы на период, пока волки не будут отстреляны. Остановка расположена в 800 метрах от населённого пункта. Тем не менее, учитывая отсутствие освещения и близость леса в вечернее время лучше не проходить этот путь без сопровождающих. У нас селяне просят мужчин с машинами, или меня встретить их с автобуса, так как боятся хищников».Общая проблемаКак подтвердили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, выходы волков к жилым домам в посёлке Боровское Пыщугского района зафиксированы в середине января. Сразу были приняты меры охотсообществом. Два волка уже отстреляны. Сложность выслеживания хищников в том, что основная стая перемещается по кругу большого диаметра – в кольцо взять проблематично.Впрочем, волки стали угрозой для людей не только в Пыщугском районе. По информации департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, только с начала 2022 года в регионе добыто 29 волков. Это произошло в Буйском, Октябрьском, Островском, Пыщугском, Поназыревском, Сусанинском районах. Больше всего опасных хищников выявлено в Чухломском и Шарьинском районах.Шкурный вопросХищники доставляют немало проблем каждый год. Если в каком-то месте появляется информация о волках, то об этом оповещаются охотники района. Зверю, по сути, подписывается приговор – на него организуются коллективные охоты людьми, имеющими разрешения.Кроме того, как подчеркнули в департаменте, добыча волков материально стимулируется администрацией Костромской области. Например, за взрослую самку – 25 тысяч рублей, за самца – 20 тысяч. Только в течение прошлого года на территории Костромской области добыто 126 волков. Известно, что в качестве вознаграждения за добычу этих хищников выплачено более двух миллионов рублей. А в этом году уже пять человек обратились в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды за получением вознаграждения за добычу волков. В целом им выплачено более 160 тысяч рублей.По последней информации из Боровского, волки после того, как там выставили сигнальные флажки, к посёлку не приближались. Но это вовсе не гарантирует, что хищники не проявят себя в других населённых пунктах.